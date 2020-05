Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Tankstellenräuber droht mit Messer

Lippe (ots)

Am späten Samstagabend gegen 22:00 Uhr wollte der 19-jährige Angestellte der Tankstelle an der Paderborner Straße in Schlangen die Verkaufsräume abschließen, als plötzlich eine schwarz gekleidete, männliche Person durch die Eingangstür kam und unter Vorhalt eines Messers Bargeld verlangte. Nachdem ihm dieses in einem mitgeführten Jutebeutel ausgehändigt wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Beschreibung des männlichen Räubers: - ca. 20 - 30 Jahre alt - normale Statur - trug schwarzes Oberteil mit Kapuze - Gesicht mit einem Mundschutz verdeckt (Chirurgen Maske) Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen im Bereich der Paderborner Straße beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090

