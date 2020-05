Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Motorroller entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen am frühen Samstagmorgen einen vor einem Haus im Drosselweg abgestellten Motorroller. Zwischen 0:30 Uhr und 1 Uhr entwendeten vermutlich zwei Täter das grüne Fahrzeug der Marke Aprilia Leonardo 150. An dem Zweirad waren Kennzeichen mit LIP-Kennung angebracht. Hinweise auf den Verbleib des Motorrollers bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 05231 6090.

