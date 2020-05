Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei: Jüchen - A 44 - Autobahnkreuz Holz - Kradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Samstag, 9. Mai, 17.22 Uhr

Bei einem Alleinunfall auf der A 44 im Autobahnkreuz Holz verletzte sich gestern ein 59-jähriger Kradfahrer lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 59-jährige Kradfahrer aus Mönchengladbach war zur Unfallzeit auf der A 44 in Richtung Neuss unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der Tangente zur A 46 im Autobahnkreuz Holz nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte dann innerhalb der Tangente mit der Schutzplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mönchengladbacher von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Tangente zunächst bis etwa 18 Uhr gesperrt. Danach konnte der zweite Fahrstreifen der Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Gegen 19.30 Uhr wurde die Sperrung gänzlich aufgehoben.

