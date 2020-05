Polizei Düsseldorf

POL-D: Nachtragsmeldung - Ludenberg - Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Mittwoch, 6. Mai 2020, 15.05 Uhr

Gestern berichtete die Polizei bereits von einem Unfall in Ludenberg am Mittwochnachmittag, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer durch einen Zusammenstoß mit einem Lkw schwer verletzte. Um das Unfallgeschehen aufzuhellen, bittet die Polizei nun um Hinweise. Der Unfall ereignete sich um 15.05 Uhr auf der Bergischen Landstraße. Zeugen werden gebeten, sich an das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefon 0211-8700 zu wenden.

