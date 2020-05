Polizei Düsseldorf

POL-D: Ludenberg: Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 6. Mai, 15.05 Uhr

Noch unklar sind die genauen Umstände eines Unfallgeschehens in Ludenberg gestern Nachmittag. Ein 62-jähriger Fahrer eines Pedelec war gegen einen Lkw geprallt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach bisherigem Stand wollte ein 41-Jähriger aus Wuppertal mit seinem Lkw rückwärts in eine Einfahrt an der Bergischen Landstraße rangieren. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste er kurz auf dem dortigen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung stadtauswärts halten, um sein Fahrzeug wenden zu können. Unerwartet und aus bislang nicht geklärten Gründen sei es dann zum Zusammenprall des Pedelec-Fahrers mit dem Heck des Lkw gekommen. Dabei verletzte sich der Mann aus Düsseldorf schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Spezialisten des Düsseldorfer Unfallaufnahmeteams erschienen vor Ort, um den Unfall bestmöglich rekonstruieren zu können. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

