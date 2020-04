Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe/ Schwaneburgermoor- Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am 20. April 2020, gegen 11.35 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 401 zwischen der Schwaneburger Straße und der Straße Am Alten Friesoyther Kanal. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66jähriger aus Friesoythe mit einem PKW samt ungeladenen Anhänger die Bundesstraße aus Richtung Papenburg kommend in Fahrtrichtung Oldenburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer des Fahrzeuggespanns alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, geriet in einen Straßengraben und kollidierte mit einem Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 66jährige an der Unfallstelle. Der Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme bis ca. 13.20 Uhr voll gesperrt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Neben Einsatzkräften der Polizei befanden sich mehrere Rettungswagen, ein Notarztwagen und Einsatzfahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag, 17. April 2020, 14.00 Uhr, und Montag, 20. April 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Scheefenkamp bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich durch Eintreten acht Außenwandplatten der Schule. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

