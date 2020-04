Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein schwerverletzter Motorradfahrer, ein leichtverletzter Autofahrer und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrtzeuge sind die Bilanz eines missglückten Wendemanövers am Karfreitag (10.04.) gegen 12.45 Uhr auf der Ortsumgehung Nottuln. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Dülmen war auf der B525 in Richtung Coesfeld shr langsam unterwegs. Hinter ihr befand sich ein weiterer Autofahrer und dahinter ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Sassenberg. Als dieser gerade die beiden Autos überholen wollte, wendete die Dülmenerin und kollidierte dabei mit dem Motorrad. Mit Rettungswagen kamen die Verletzten in Krankenhäuser. Der Ehemann der Dülmenerin als ihr Beifahrer blieb unverletzt. Abschleppunternehmer kümmerten sich um die Fahrzeuge; die Feuerwehr Nottuln reinigte die Fahrbahn. Die B525 blieb im Bereich der Unfallstelle bis ca. 14 Uhr gesperrt.

