Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/ Betrunken mit dem Firmenwagen unterwegs

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Karfreitag (10.04.) gegen 21 Uhr einen Autofahrer, der die Oststraße in Nottuln in Schlangenlinien befuhr. Wenige Sekunden später kam der Wagen einer Streifenwagenbesatzung auf der Appelhülsener Straße entgegen. Die Polizisten kontrollierten den 29-jährigen Nottulner, der mit seinem Firmenwagen unterwegs war. Er stand unter Alkoholeinfluss und begleitete die Beamten zwecks Blutprobe zur Polizeiwache nach Dülmen. Dort holte der Firmeninhaber die Wagenschlüssel ab. Den 29-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell