Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen vom 19. April 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen vom 19. April 2020 Am Sonntag, 19. April 2020, wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Zentralen Polizeidirektion die Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta kontrolliert. Insgesamt wurden 32 Ordnungswidrigkeiten geahndet und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. In fast allen Fällen zeigten sich die Betroffenen Personen einsichtig und folgten den Anweisungen der Polizeibeamten. In einem Fall in Molbergen mussten die Einsatzkräfte mit mehr Nachdruck agieren. Nachdem eine Gruppe von fünf Jugendlichen im Bereich des Sportplatzes kontrolliert wurde, fanden sich drei Personen dieser Gruppe kurze Zeit später erneut an einer Schule zusammen. Als sie kontrolliert werden sollten, ergriffen sie Flucht. Außerdem wurden zwei Gruppen von jeweils zwei Personen festgestellt, die entgegen der gültigen Rechtsverordnung die Speisen eines Fastfood-Restaurants in dessen Nahbereich verzehrten. Die sonstigen Verstöße wurden durch unerlaubte Ansammlungen von Personen im Freien oder in Fahrzeugen festgestellt. Vor dem Hintergrund der ab heute geltenden Anpassungen der Allgemeinverfügungen und -verordnungen möchte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta darauf hinweisen, dass die Kontrollen der weiterhin gültigen Verhaltensregeln unverändert weitergeführt werden. Nachlässigkeit in der Beachtung der Allgemeinverordnungen birgt weiterhin ein hohes Risiko für besonders gefährdete Mitmenschen. Es kommt weiterhin darauf an, dass alle Bürgerinnen und Bürger durch umsichtiges Verhalten ihren Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten.

