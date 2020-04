Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchte Brandstiftung an einem Baum

Am Samstag, 18. April 2020, kam es gegen 22.00 Uhr in der Mühlenstraße zu einer versuchten Brandstiftung an einem Baum. Ein bislang unbekannter Täter deponierte mehrere Toilettenpapierrollen am betroffenen Baumstamm und entzündete diese. Diese konnten gelöscht werden, bevor der Baum Feuer fing. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe-Fahren ohne Führerschein

Am Sonntag, den 19. April 2020, gegen 22.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Löninger mit seinem Kleinkraftrad die Europastraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 19.April 2020, gegen 20.55 Uhr befuhr ein 26-jähriger Barßeler mit seinem Kleinkraftrad den Niedersachsenring. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Zudem bestand der Verdacht, dass der Barßeler keinen gültigen Führerschein hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 19.April 2020, gegen 12.03 Uhr befuhr ein 31-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Nissan die "Alte Meeschen". Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Zwischenahn/Bockhorn/Barßel - Bockhornerin hilft 79-jähriger Barßelerin nach Irrfahrt

Am Donnerstag,16. April 2020, fuhr eine 79-jährige Barßelerin mit ihrem PKW nach Bad Zwischenahn. Als sie wieder nach Hause fahren wollte, fand sie den Weg nicht mehr und landete schlussendlich in Bockhorn. Dort fiel die verzweifelte Dame einer aufmerksamen Bockhornerin auf. Nachdem die Dame ihre Lage geschildert hatte, übernahm diese kurzerhand das Steuer und brachte die Dame sicher ins 40 Kilometer entfernte Barßel nach Hause. Eine weitere Freundin aus Bockhorn fuhr mit ihrem PKW hinterher, um die Helferin anschließend wieder nach Hause zu verbringen. Darüber hinaus erkundigte sie sich am Freitag dann bei der Polizei in Barßel, ob es der 79-Jährigen auch gut gehe. Nach einer persönlichen Überprüfung durch die Polizeibeamten konnte ihr versichert werden, dass die Dame wohlauf ist. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta lobt in Zeiten von Corona und "Social Distancing" die Hilfsbereitschaft der Bockhornerin ausdrücklich.

