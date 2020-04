Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Diebstahl aus Garage

Zwischen Samstag, 18. April 2020, 22.00 Uhr und Sonntag, 19. April 2020, 12.00 Uhr kam es im Margeritenweg zu einem Diebstahl aus einer Garage. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu der Garage und entwendete aus dieser Elektrowerkzeug, ein schwarzes Damen-Hollandrad und Nahrungsmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Samstag, 18. April 2020 17.30 Uhr und Sonntag, 19. April 2020, 10.30 Uhr kam es am Lankumer Ring zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Frontscheibe und Scheibe der Fahrertür einer Mercedes S-Klasse, die am Straßenrand abgestellt war. Außerdem wurde der Wagen mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 19. April 2020, wurde um 12.03 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Friesoythe auf der Straße Alte Meeschen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann sowohl unter dem Einfluss von Alkohol, als auch Drogen gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 19. April 2020, kam es zwischen 17.15 und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine dort geparkte Mercedes E-Klasse im Bereich des rechten Kotflügels. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

