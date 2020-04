Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Sonntag, 19.04.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Nachtragsmeldung zum 18.04.2020: Pedelec wieder aufgetaucht Das als gestohlen gemeldete hochwertige Mountainbike Pedelec CUBE in schwarz/grau im Wert von ca. 2200 Euro ist am Freitag, dem 18.04.2020 wieder an der Straße "Alter Emsteker Weg" aufgetaucht. Vermutlich wurde das Pedelec unbefugt in Gebrauch genommen. Wer eine Person mit diesem Fahrrad im Zeitraum von Mittwoch, 16.04.2020, 11:00 Uhr bis Samstag, 18.04.2020, 08:00 Uhr gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizei. Molbergen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Beamte kontrollierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:40 Uhr einen Mercedes in Molbergen auf dem Kneheimer Weg. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 18-jährige Fahrzeugführer aus Molbergen unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Der junge Mann räumte den Konsum von Drogen ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet sowohl ein Ordnungswidrigkeitenverfahren hinsichtlich des Führens eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss berauschender Mittel als auch ein Strafverfahren wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln.

