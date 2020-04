Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag 18.04.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelecs Der Geschädigte stellte sein hochwertiges Mountainbike Pedelec CUBE in schwarz/grau im Wert von ca. 2200 Euro verschlossen am 16.04.2020 gegen 11:00 Uhr an der Straße "Alter Emsteker Weg 14" ab. Als er gegen 16:00 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass sein Fahrrad von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 erbeten.

Cloppenburg - Diebstahl eines Mofas In der Zeit von Mittwoch, 15.04.2020, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 16.04.2020, 13:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das in Cloppenburg am Herzog-Erich-Ring verschlossen abgestellte Mofa, KTM Pony, mit dem Versicherungskennzeichen 914 BMS.

Cloppenburg - Verkehrsunfall Am Freitag, dem 17.04.2020 gegen 08:30 Uhr befuhr eine 57-Jährige aus Emstek mit ihrem Pkw BMW die Fritz-Reuter-Straße in Fahrtrichtung Sevelter Straße. Die Fahrzeugführerin missachtet das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fährt in den Kreuzungsbereich ein, wo sie mit dem Pkw Ford der vorfahrtberechtigten 56-jährigen Cloppenburgerin zusammenstößt. Es entsteht geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Verletzt wird niemand.

Peheim - Verkehrsunfall mit Schwerletztem In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr gegen 01:40 Uhr ein 21-jähriger aus Vrees mit seinem Pkw VW die Vreesner Straße in Richtung Peheim. Zwischen den beiden Einmündungen "Am Hasseford" kam er kurz nach dem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend nach links vor einen Baum. Der junge Mann wird durch den Aufprall schwer verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer aufgrund von Alkoholbeeinflussung fahruntüchtig war, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Essen - Brand eines Carports Am Donnerstag, 16.04.2020 geriet gegen 16:15 Uhr in Essen an der Löninger Straße ein Carport in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Die freiwilligen Feuerwehren Essen und Bevern waren mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 46 Kameraden an der Brandbekämpfung beteiligt.

Lastrup - Verkehrsunfall Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr ein 28-Jähriger aus Lastrup mit seinem Pkw in einer langgezogenen Linkskure auf er Bunner Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Berme, beschädigte einen Zaun, ein Gemeindeschild und ein Straßennamensschild. Es entstand Sachschaden.

