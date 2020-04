Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Vechta vom 18.4-19.4.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden In der Nacht vom 17 auf den 18.4.20 randalierten Jugendliche am Kindergarten Sonnenland, Sonnenweg, Nähe Dammer Str. . Dabei wurde ein Briefkasten beschädigt und zwei Blumenkübel umgeworfen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Visbek - Halter - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin Am Samstag, gg. 15.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in 49429 Halter. Eine 72jährige Fahrradfahrerin aus Visbek kommt mit ihrem Fahrrad ins Straucheln, prallt gegen eine vor ihr fahrende, ebenfalls aus Visbek stammende 73jährige Fahrradfahrerin und stürzt zu Boden. Hierbei wird sie schwer verletzt. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Vechta - Hund verletzt Joggerin Am Sonntag gg 08:15 Uhr lief eine 54 jäh. Frau im Wald zwischen Gut Füchtel und dem Kloster. Sie wurde durch einen herrenlosen braunen Labrador zu Fall gebracht und verletzte sich hierbei. Der Hund entfernte sich, ein Hundehalter konnte hierzu nicht ausgemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung zu setzten.

Landkreis Vechta - Kontrollen der Kontaktbeschränkungen Am Samstag und in der Nacht zu Sonntag wurden keine gravierenden Verstöße festgestellt. Lediglich gegen 5 Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und weiterhin mussten nur wenige ermahnende Gespräche geführt werden, wo sich die Bürger im weiteren einsichtig zeigten.

