Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verkehrskommissariat ermittelt nach Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits in der letzten Woche in Beuel ereignet haben soll. Nach Angaben der Fahrzeughalterin sei ihr geparkter Pkw, der auf der Agnesstraße Ecke Kreuzstraße entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, in der Zeit von Sonntag (10.11.2019) 20:00 Uhr bis Montag (11.11.2019) 12:45 Uhr beschädigt worden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Das Verkehrskommissariat 1 bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Nummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

