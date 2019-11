Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Autofahrer hielt auf Polizisten zu - 24-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Der Autofahrer, der am Abend des 08.11.2019 auf der Rabinstraße mit seinem Audi gezielt auf einen 29-jährigen Polizeibeamten zugefahren sein soll, wurde im Rahmen der Ermittlungen der Mordkommission identifiziert (siehe dazu unsere Pressemeldung vom 11.11.2019, 13:46 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4436722). Es handelt sich um einen 24-Jährigen, der nun mit Haftbefehl gesucht wird.

Der Polizeibeamte hatte sich zur Tatzeit in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können und dabei leicht verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes auf.

Wie sich herausstellte, hatte der 24-Jährige das Tatfahrzeug, einen dunkelblauen Audi A6, beim letzten eingetragenen Halter in Köln gekauft, aber nicht zugelassen. Am Abend des 08.11.2019 führte der Mann das Auto mit entwendeten Kennzeichen. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Als er gegen 22:00 Uhr auf der Rabinstraße kontrolliert werden sollte, missachtete er die Anhaltezeichen und steuerte direkt auf den Polizisten zu. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der Wagen später unverschlossen in der Eifelstraße gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Bonn und der zuständige Ermittlungsrichter stuften die Tathandlung als versuchten Mord zur Verdeckung einer Straftat ein. Aufgrund des erlassenen Haftbefehls wurden Fahndungsmaßnahmen nach dem 24-Jährigen eingeleitet.

