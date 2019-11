Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entriss einer 71-jährigen Frau am Montagmorgen (18.11.2019) in Bad Godesberg die Handtasche.

Die Geschädigte ging zur Tatzeit gegen 09:20 Uhr auf dem rechtsseitigen Fußweg der Rheinallee in Richtung Rhein. Der Tatverdächtige näherte sich ihr von hinten und entriss ihr auf Höhe der Bushaltestelle "Otto-Kühne-Schule" die Handtasche. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit der Beute in die Jean-Paul-Straße, wo er auf ein Fahrrad stieg und in Richtung Mirbachstraße davonfuhr. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen des Mannes. Er wird auf der Grundlage von Zeugenangaben folgendermaßen beschrieben:

Etwa 40 Jahre alt - ca. 1,65-1,70 m groß - kurze, graue Haare mit Halbglatze - schlanke Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild - braune Jacke. Gesprochen hat der Unbekannte nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person am Montagmorgen in Bad Godesberg aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell