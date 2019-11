Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Haltezeichen missachtet - Autofahrer hielt auf Polizisten zu

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am späten Freitagabend (08.11.2019) auf der Rabinstraße mit seinem Audi gezielt auf einen Polizisten (29) zugefahren sein. Dieser konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Nun wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Zur Tatzeit gegen 22:00 Uhr wollte die gemischte Fußstreife der Wache GABI (Polizei/Ordnungsamt) den dunkelblauen Audi A6 kontrollieren, der in der Thomas-Mann-Straße an der roten Ampel hielt und in die Rabinstraße einbiegen wollte. Die Beamten traten auf die Rabinstraße und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, die jedoch missachtet wurden. Stattdessen steuerte der Mann direkt auf den Polizisten zu. Nur durch den Sprung gegen einen Bauzaun konnte sich der Beamte in Sicherheit bringen. Hierbei verletzte er sich leicht am Knie. Der Audi fuhr in Richtung Norden davon.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde der Wagen später unverschlossen in der Eifelstraße gefunden. Ersten Ermittlungen zur Folge war das Fahrzeug seit März 2019 stillgelegt und wurde zur Tatzeit mit entwendeten Kennzeichen geführt.

Aufgrund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Norbert Lindhorst in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Claudia Heitmann die Ermittlungen. Wer das Geschehen beobachtet hat, Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder der Identität des Fahrers geben kann, wird gebeten sich unter 0228 15-0 bei den Ermittlern zu melden.

