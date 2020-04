Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Wohnungseinbruch, Täter flüchtet

Am Sonntag, 19. April 2020, kam es um 20.05 Uhr in der Carumer Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter brach über ein rückwärtiges Fenster in das Wohnhaus ein. Hier traf er auf die 62-jährige Bewohnerin und ergriff sofort die Flucht über die Carumer Straße in Richtung Dinklage. Der Mann wird als etwa 20-25 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß beschrieben. Er soll eine schlanke Statur und kurze schwarze Haare ohne Bart gehabt haben. Dazu trug er eine dunkle Hose und ein quergestreiftes, hellblaues T-Shirt mit dunklen Streifen. Der Täter soll ein südländisches Erscheinungsbild mit dunklem Teint gehabt haben und gebrochen Englisch gesprochen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 20. April 2020, kam es um 01.04 Uhr auf der Drostestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor auf der Drostestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach rechts von der Straße abkam, sich überschlug und gegen einen Baum prallte. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort drei Männer aus Steinfeld im Alter von 22 bis 30 Jahren an. Alle Personen machten einen alkoholisierten Eindruck. Der Wagen soll durch einen weiteren, unbekannten Mann gefahren worden sein, der nicht mehr an der Unfallstelle war. Zwei der Männer wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt. Der zerstörte Pkw wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Freitag, 17. April 2020, um 13:55 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld mit seinem Pkw in Vörden mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte dabei das abgestellte Fahrzeug eines 31-jährigen Pkw-Fahrers aus Neuenkirchen-Vörden. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Dieser konnte von den eingesetzten Polizeibeamten in der Schillerstraße in Vörden angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und im Krankenhaus Damme entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

