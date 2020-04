POL-CLP: Meldung aus Bakum

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum-OT Hausstette: Illegale Müllentsorgung Bereits am Osterwochenende (11.- 13. April 2020) kam es in Bakum, Ortsteil Hausstette zu einer illegalen Müllentsorgung. Bislang unbekannte Täter transportierten eine komplette Terrassen-Sitzgarnitur an den Waldrand in der Nähe der Straße "Tannenkamp" und entsorgten diese dort. Hinweise zum Eigentümer, bzw. Entsorger der Garnitur nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637

