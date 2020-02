Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsinsel beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am vergangenen Donnerstag ist es an der Lingener Straße im Ortsteil Veldhausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In den Abendstunden fuhr in Höhe des Gemeindehauses ein Fahrzeug über die dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Möglicherweise fuhr das Fahrzeug vom Grundstück des Heimathauses auf die Lingener Straße.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

