POL-D: Pempelfort - Pkw gerät auf Gleisbett und kollidiert mit U-Bahn - Zwei Verletzte - Verkehrsbeeinträchtigungen

Pempelfort - Pkw gerät auf Gleisbett und kollidiert mit U-Bahn - Zwei Verletzte - Verkehrsbeeinträchtigungen

Donnerstag, 7. Mai 2020, 13.30 Uhr

Noch völlig unklar sind die Umstände eines Unfallgeschehens heute Nachmittag. Ein Pkw-Fahrer war auf der Hofgartenrampe mit seinem Mercedes offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen, in das dortige Gleisbett geraten und in der Folge von einer heranfahrenden Bahn erfasst worden. Der Autofahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 51-Jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Mercedes die Hofgartenrampe in Richtung Heinrich-Heine-Allee. Etwa auf Höhe des Abzweiges der Fritz-Roeber-Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und geriet nach links von der Fahrbahn, durchbrach einen Zaun und landete im dortigen Gleisbett. Der Fahrer eines Zuges der U 74 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mercedes. Der 51-Jährige befreite sich selbstständig aus dem Auto und wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch der Bahnfahrer musste mit einem Schock in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in der Bahn keine weiteren Personen verletzt. Die aufwendige Bergung des Pkw dauert an. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren.

