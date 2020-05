Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld: Verdacht eines Tötungsdelikts - 47-jähriger Obdachloser tot aufgefunden - Mordkommission eingerichtet - Behörden ermitteln im Obdachlosenumfeld

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Nachdem in der Nacht zum 1. Mai (Freitag) ein 47-jähriger Obdachloser leblos in seiner Schlafstätte unterhalb einer Brücke in Lierenfeld aufgefunden wurde, haben Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts die Arbeit aufgenommen. Die Mordkommission ermittelt derzeit im Umfeld der Düsseldorfer Obdachlosenszene.

In der Nacht zum 1. Mai war es gegen 1.30 Uhr unterhalb einer Unterführung an der Karl-Geusen-Straße zu einem Einsatz in der improvisierten Obdachlosenunterkunft gekommen. Anwesende hatten bemerkt, dass der 47-jährige Schlafende keine Lebenszeichen mehr zeigte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Es wurde eine unklare Todesursache bescheinigt und ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Gestern erfolgte die Obduktion, wonach sich Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergeben haben und ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden kann. Die Mordkommission ermittelt mit Hochdruck in dem Sachverhalt und im Umfeld des Verstorbenen.

