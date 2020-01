Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Gartenlaube

Speyer (ots)

31.12.2019, 23:23 Uhr

In der Silvesternacht wird ein Brand in der Kleingartenanlage "Im Neudeck" in Speyer gemeldet. Dort geriet eine Gartenlaube mit angrenzendem Holzschuppen in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Speyer noch vor dem Übergreifen auf angrenzende Gärten gelöscht werden, die Brandursache ist noch unklar. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 5000 Euro

