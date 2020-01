Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Glatteisunfälle B9

Speyer (ots)

31.12.2019, 08:48 Uhr und 31.12.2019, 09:20 Uhr

Zu zwei Unfälle vermutlich aufgrund von Glatteis kam es auf der B9 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Germersheim. Zunächst kam eine 23jährige Fiat-Fahrerin im Abfahrtsbereich Speyer Zentrum von rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde hierbei leicht am Knöchel und am Handgelenk verletzt und wurde in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu einem weiteren Unfall bei schlechten Sicht-und Wetterverhältnissen kam es zwischen der Abfahrt Römerberg und der Abfahrt Schwegenheim/Tankhof. Der 27jährige Seat-Fahrer kam ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Mittelleitplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug gedreht und touchierte anschließend die rechte Schutzplanke. Der Fahrer wurde nicht verletzt, sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000Euro

