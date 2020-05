Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen. Einbruch ohne Beute.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Drake-Straße ein. Die Täter gelangten vermutlich durch ein Fenster in einen Heizungsraum. Ein Kupferrohr wurde aus der Verankerung gebrochen. Beute machten die Einbrecher jedoch nicht. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

