Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neunjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitagabend, 17. April, wurde ein Neunjähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Grillostraße in Schalke verletzt. Der Junge überquerte dort gegen 19.15 Uhr zwischen zwei geparkten Autos zu Fuß die Straße und wurde hierbei vom Daimler eines 41-jährigen Gelsenkircheners erfasst. Der Autofahrer war in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Nach der Kollision stand das Kind wieder auf, lief zunächst weiter und wurde anschließend ohnmächtig. Alarmierte Rettungskräfte brachten der Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell