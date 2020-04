Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kollision auf Kreuzung: Rollerfahrerin schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 37-jährige Rollerfahrerin ist am Samstagmittag, 18. April 2020, in Gelsenkirchen-Heßler bei einem Zusammenstoß mit einem fahrenden Auto schwer verletzt worden. Gegen 12.50 Uhr bog die 37-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Kleinkraftrad von der Aldenhofstraße nach links in die Hans-Böckler-Allee ab und stieß dort im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen, der auf der Hans-Böckler-Allee in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die Rollerfahrerin und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29 Jahre alte Opelfahrer aus Gelsenkirchen blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme sperrten die eingesetzten Polizeibeamten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr von der Hans-Böckler-Allee in die Aldenhofstraße ab.

