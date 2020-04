Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnmobil in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Samstagabend, 18. April, setzten Unbekannte gegen 23 Uhr an der Mentzelstraße in Scholven ein Wohnmobil in Brand. Das Feuer entfachte sich im Innenraum des Fiats, vorher wurde eine Seitenscheibe gewaltsam geöffnet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter den Telefonnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

