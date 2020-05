Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht oder Sachbeschädigung (25.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Beschädigung eines Pkw, die am Montag im Zeitraum von 08.00 bis 18.00 Uhr auf einem sich am Bahnhof befindlichen Firmenparkplatz verursacht wurde. Die Geschädigte stellte bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug einen Schaden an der hinteren rechten Seite fest. Vermutlich wurde der Schaden dadurch verursacht, dass die Tür eines anderen Pkw gegen das Fahrzeug der Geschädigten geschlagen wurde. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

