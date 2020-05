Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Göllsdorf) Bei Baggerarbeiten Gasleitung beschädigt - Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Rottweil - Göllsdorf (ots)

Bei Baggerarbeiten an einem Wohnhaus im Bereich des Überganges von der Göllsdorfer Straße zur Rottweiler Straße ist am Dienstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Kurz vor 08.30 Uhr riss die Baggerschaufel ein Leck in eine nahe einem Wohnhaus verlegte Gasleitung, sodass im nahen Umfeld des Lecks und so auch für das Haus kurzfristig Explosionsgefahr bestand. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem gemeldeten Gasaustritt aus. Einsatzkräfte evakuierten umgehend die Bewohner des betroffenen Hauses und sperrten die Straße weiträumig ab. Während die Bewohner vom DRK betreut wurden, konnte der Energieversorger die Gasleitung abstellen und bannte so die Gefahr einer Explosion. Allerdings wurde dadurch ein Teilgebiet von Rottweil kurzzeitig von der Gasversorgung abgeschnitten. In der Folge konnte die beschädigte Leitung zeitnah instandgesetzt werden. Kurz nach 09 Uhr hoben die Einsatzkräfte die Sperrung der Straße und die Evakuierung des Hauses wieder auf. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell