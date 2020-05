Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt

Konstanz (ots)

Eine zum Glück nur leichtverletzte Radfahrerin ist das Resultat eines Verkehrsunfalls der sich bereits am vergangenen Freitagmorgen, gegen 09.00 Uhr, im Kreisverkehr Riedstraße und Max-Stromeyer-Straße ereignet hat. Ein 38-jährige Fahrer eines Jaguars fuhr auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisel übersah der Mann die 45-jährige Bikerin, die von links kommend bevorrechtigt der Fahrradspur am Kreisel folgte. Beim Zusammenstoß mit dem Auto stürzte die 45-Jährige und zog sich mehrere Prellungen zu. Der entstandene Schaden am Fahrrad und am Jaguar beträgt mehrere hundert Euro.

