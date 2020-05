Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Farbschmierereien (25.05./26.05.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Fahrerseite eines in der Straße "Blumenweg" abgestellten Peugeot mit neon-pinker Farbe. Ein neben dem Fahrzeug stehender Busch wurde ebenfalls mit dieser Farbe beschmiert. Die Polizei schließt nicht aus, dass weiter Autos auf diese Art und Weise beschädigt wurden. Personen, die in der fraglichen Nacht im Bereich des Blumenweges Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/950660, zu wenden.

