POL-KN: (Stockach) Alkoholisierter Mann schlägt zu (25.05.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 38-jährigen Mann, der am Montagabend gegen 20.45 Uhr in der Goethestraße einen 47-jährigen Mann nach Angaben einer Zeugin zusammengeschlagen haben soll. Beim Eintreffen der Polizei war der 38-Jährige bereits nicht mehr vor Ort. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte Verletzungen im Kopfbereich und wurde deshalb vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Beschuldigte konnte wenig später von Beamten aufgesucht und angetroffen werden. Gegenüber den Polizisten verhielt sich der 38-Jährige äußerst unkooperativ und sehr aggressiv. Da aufgrund seines Verhaltens nicht auszuschließen war, dass es erneut zu Störungen bzw. Straftaten kommen könnte, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Anschluss wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der über 3,2 Promille ergab. Die restliche Nacht durfte der 38-Jährige nach einer ärztlichen Untersuchung in einer Gewahrsamszelle des Reviers verbringen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

