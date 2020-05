Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Worblingen, Rielasingen-Worblingen) Durch Brand entsteht rund 40.000 Euro Sachschaden an einem Wohngebäude (25.05.2020)

Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN (ots)

Rund 40.000 Euro Sachschaden ist am Montag gegen 15.45 Uhr an einem Wohngebäude in der Rielasinger Straße entstanden. Eine 82-jährige Frau war beim Abflammen der Steine im Hinterhof mit dem Gasbrenner an Fassadenteile des Mehrfamilienhauses gekommen. Diese entzündeten sich und der Brand breitete sich bis auf das Dachgeschoss aus. Beim Eintreffen der Polizei war das Mehrfamilienhaus bereits evakuiert, verletzt wurde niemand. Der Brand konnte durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Rielasingen-Worblingen gelöscht werden.

