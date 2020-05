Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach) Radfahrer bei Sturz leicht verletzt

Schiltach (ots)

Ein 40-jähriger Radfahrer hat sich bei einem alleinbeteiligten Sturz am Mittwochabend auf einem Radweg entlang der Hauptstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Radler fuhr kurz vor 18 Uhr mit einem Mountainbike von Vorderlehengericht auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte Schiltach. Etwa auf Höhe der Abzweigung Hauptstraße und Bahnhofstraße stürzte der Biker vermutlich infolge eines vorangegangenen gesundheitlichen Problemes auf dem Radweg und verletzte sich dabei leicht. Eintreffende Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Freudenstadt.

