Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mehrere Autos der "Poser-Szene" beanstandet (25.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mehrere Autofahrer kontrollierte die Polizei am gestrigen Abend gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Milanstraße. Anwohner hatten sich vermehrt über Ruhestörungen, ständiges Hin-und Herfahren und vermehrte Müllablagerung im dortigen Bereich beschwert. Eine Überprüfung der meist jungen Fahrer ergab, dass einige ihrer Autos unerlaubte technische Veränderungen aufwiesen. Unter anderem waren an den leistungsstarken Wagen nicht für den Straßenverkehr zugelassene, offene Luftfilter, Fahrwerkstieferlegungen und Auspuffanlagen ohne Betriebserlaubnis montiert. Die Beamten leiteten gegen insgesamt sechs Autofahrer und Fahrzeughalter ein Bußgeldverfahren ein. Die Betroffenen müssen ihre Autos wieder in einen verkehrstauglichen Zustand zurückversetzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell