POL-KN: (Zimmern ob Rottweil - Lackendorf, B 462) 5000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Rund 5000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am späten Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, auf der Bundesstraße 462 zwischen Zimmern ob Rottweil und Lackendorf ereignet hat. Infolge eines Rückstaus musste ein 77-jähriger Fahrer eines VW Polos auf der Fahrt in Richtung Dunningen verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 22 Jahre junge Frau, ebenfalls mit einem Polo in Richtung Dunningen unterwegs, reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des haltenden Polos. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Autos blieben bedingt fahrbereit.

