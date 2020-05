Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen-Schura) Brand eines Pkw (23.05.2020)

Trossingen-Schura (ots)

Vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand geraten und bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr ausgebrannt ist am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Espachstraße am Ortseingang aus Richtung Gunningen ein Pkw der Marke Skoda. Der Pkw war nicht mehr zu retten und erlitt Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

