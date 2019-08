Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 27-Jähriger geht während der Alkoholkontrolle stiften

Overath (ots)

Ein im Straßengraben liegender Pkw ist gestern (05.08.) einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Nachdem die Beamten den jungen Fahrer kontrolliert haben, geht der plötzlich stiften, wird aber kurze Zeit später wieder festgehalten.

Der schwarze Opel Astra stand mit den Vorderreifen im Straßengraben der Großlödericher Straße, als die Streifenwagenbesatzung gegen 20:40 Uhr daran vorbei fuhr. Neben dem Fahrzeug stand der 27-jährige Dortmunder, der sich sofort als Fahrer verantwortlich zeigte. Er habe eine SMS an seine Freundin schreiben wollen und sei deswegen an den Straßenrand gefahren, habe aber nicht mit der Tiefe des Grabens gerechnet.

Bei seinen Ausführungen bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des jungen Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Kaum hatte der 27-Jährige zugegeben, dass er Alkohol sogar noch im Fahrzeug getrunken hatte, gab er auch schon Fersengeld. Er rannte über die Großlödericher Straße in Richtung Steinenbrück, lief über Privatgrundstücke, überprang Zäune und landete wieder auf der Großlödericher Straße. Dort sammelten ihn die Polizisten wieder ein und legten ihm Handschellen an, damit er nicht wieder stiften gehen konnte.

Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein und sein Handy beschlagnahmt.

Bei seiner Entlassung fragten die Beamten ihn, warum er geflüchtet sei. Daraufhin sagte der 27-Jährige "Ich dachte, dann kann mir keiner mehr was nachweisen". (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell