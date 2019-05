PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für die Region Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Pressemitteilung der Polizei für die Region Limburg-Weilburg

1. Roller entwendet, Sonntag, 26.05.2019, 23:00 Uhr - Montag, 27.05.2019, 13:00 Uhr, Weilmünster, Marktplatz, (hf) Unbekannte haben einen blauen Malaguti Roller am Marktplatz in Weilmünster gestohlen. Der im Helmfach befindliche Schutzhelm wurde durch die Täter am Tatort zurückgelassen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Frontalzusammenstoß auf der B8 - Drei Schwerverletzte, Montag, 27.05.2019, 15:52 Uhr, B8, Bereich Selters, (hf) Am Montagnachmittag kam es auf der B8 kurz vor dem Ortseingang Selters zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 54- Jähriger mit seinem grauen VW Golf aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem grauen Renault Megane eines 66- Jährigen. Ein nachfahrender 18- Jähriger konnte mit seinem schwarzen Skoda nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem PKW des 66- Jährigen. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.500 Euro.

3. Fahrradfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer, Montag, 27.05.2019, 20:00 Uhr, Limburg, Limburger Straße, (hf) Eine 52-Jährige ist am gestrigen Abend mit ihrem Fahrrad so unglücklich gestürzt, dass sie schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach ersten Erkenntnissen passierte der Unfall ohne Fremdeinwirkung.

4. Unfallflucht in Dehrn, Montag, 27.05.2019, 14:50 Uhr, Runkel- Dehrn, Burgfriedenstraße, (hf) Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden am gestrigen Montag in der Burgfriedenstraße in Dehrn ist der Verursacher flüchtig. Eine 27- Jährige war mit ihrem Renault Twingo am gestrigen Montagmittag auf der Burgfriedenstraße in Dehrn unterwegs. Die 27- Jährige beabsichtigte an einem am Straßenrand geparkten Ford Fiesta vorbeizufahren. Nach ersten Ermittlungen kam ihr beim Ausscheren ein schwarzer Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Dieser zwang die 27-Jährige zu einem Ausweichmanöver. Hierbei kollidierte die 27- Jährige mit dem geparkten weißen Ford, wodurch ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 6.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell