PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für die Region Limburg-Weilburg Nachtrag zum Absturz eines Ultraleichtflugzeuges

Limburg (ots)

Pressemitteilung der Polizei für die Region Limburg-Weilburg

Absturz von Ultraleichtflugzeug - Ermittlungen dauern noch an, Samstag, 25.05.2019, 17:45 Uhr, Sport- und Segelflugplatz an der B8, Gemarkung Elz,

(hf)Der Pilot des am Samstag bei Elz verunfallten Ultraleichtflugzeuges befindet sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Darüber hinaus können zur Unfallursache bisher keine weiteren Angaben gemacht werden, die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

