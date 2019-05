PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg am Samstag, 25.05.2019

Limburg (ots)

Absturz eines Ultraleichtflugzeuges Unfallzeit: Samstag, 25.05.2019, gg. 17:45 h Unfallort: Gemarkung 65604 Elz, Sport- und Segelflugplatz an der B 8, Kreis Limburg-Weilburg

Am Samstag, 25.05.2019, gg. 17:45 kam es unmittelbar nach dem Start eines Ultraleichtflugzeuges in Elz, auf dem dortigen Sport- und Segelflugplatz, zum Absturz der Maschine. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte die Maschine aus ca. 40 m - 60 m über die linke Tragfläche und stürzte in den Waldsaum neben der Startbahn. Im Flugzeug befanden sich der 58.-jähr. Pilot und dessen 53.-jähr. Ehefrau. Beide Personen stammen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Die Ehefrau erlag noch ihren schweren Verletzungen an der Absturzstelle. Der Pilot wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeistation Limburg

65549 Limburg



Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Kommissar vom Dienst

(Thomas Stahl) PHK

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell