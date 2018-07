POL-DO: Auto stößt mit Linienbus zusammen - Zwei Verletzte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0966

Am gestrigen Mittwochnachmittag (4. Juli) ist ein 67-jähriger Autofahrer in Dortmund-Neuasseln mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr der Dortmunder gegen 15.15 Uhr mit seinem Citroen über die Straße "Am Funkturm" in Richtung Westen. In Höhe der Haltestelle "Arcostraße" lenkte er sein Auto an einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger vorbei. Dabei geriet er offenbar in den Gegenverkehr. Zur gleichen Zeit fuhr ein Linienbus in Richtung Osten. Dessen Fahrer erkannte den entgegenkommenden Wagen und bremste stark ab, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall stürzte eine 51-jährige Dortmunderin im Bus. Sie wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr den schwer verletzten 67-Jährigen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

