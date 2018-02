POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl eines Rollers

Germersheim (ots) - Am Meßplatz in Germersheim entwendeten unbekannte Täter von Freitag auf Samstag einen schwarzen Roller der Marke Explorer. Zeugen, welche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell