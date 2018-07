POL-DO: Seniorin bestohlen - Polizei sucht mit Lichtbildern nach Tatverdächtigen

3 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0963

Am Vormittag des 27. März dieses Jahres haben vier bislang unbekannte Tatverdächtige einer damals 83-jährigen Seniorin in Dortmund-Eving die Geldbörse gestohlen. Zuvor hob die Frau in einer Bankfiliale einen hohen Bargeldbetrag ab, ehe sie kurz darauf einen angrenzenden Drogeriemarkt besuchte. Hier schlugen die Verdächtigen - drei Männer und eine Frau - unbemerkt zu.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen! Wer kennt die auf den Bildern der Überwachungskamera abgebildeten vier Personen?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell