PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 23.05.2019

Limburg (ots)

1. Autoaufbrecher erbeuten Lenkräder, Limburg, Staffel, Reichenberger Straße, Limburg, Parkstraße, 22.05.2019, 17.45 Uhr bis 23.05.2019, 07.30 Uhr, (pl)In der Nacht zum Donnerstag hatten es Autoaufbrecher im Bereich von Limburg auf die Lenkräder von mindestens zwei geparkten Pkw abgesehen. Die Täter schlugen zum einen in der Reichenberger Straße in Staffel und zum anderen in der Parkstraße in Limburg zu und entwendeten aus den beiden Fahrzeugen des Herstellers BMW die Lenkräder. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Diesel aus Lkw abgezapft, Limburg, Offheim, Albert-Weil-Straße, 21.05.2019, 19.00 Uhr bis 22.05.2019, 05.00 Uhr, (pl)Über 100 Liter Dieselkraftstoff haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Offheim aus einem in der Albert-Weil-Straße abgestellten Lkw abgezapft. Die Täter versuchten zunächst gewaltsam, den Tankdeckel des Lkw zu öffnen. Als dies jedoch nicht klappte, bauten die Diebe die Dieselpumpe aus und entwendeten anschließend den Kraftstoff. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Heckscheibe von Linienbus beschädigt, Bad Camberg, Carl-Zeiss-Straße, 22.05.2019, 20.20 Uhr bis 23.05.2019, 08.30 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in Bad Camberg die Heckscheibe eines abgestellten Linienbusses beschädigt. Der betroffene Bus war auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

