PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für die Direktion Limburg- Weilburg

Limburg (ots)

Rüttelplatte von Baustelle gestohlen, Limburg- Eschhofen, Londoner Straße, Freitag, 17.05.2019, 13:00 Uhr - Montag, 20.05.2019, 08:50 Uhr,

(hf)Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte von einem Baugelände in der Londoner Straße eine Rüttelplatte. Wie die Täter die Rüttelplatte entwenden konnten ist bisher nicht bekannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Scheibe eingeschlagen, Geldbörse entwendet, Limburg, Auf dem Schafsberg, Montag, 20.05.2019, 06:50 Uhr - 17:30 Uhr,

(hf)Am gestrigen Montag wurde im Parkhaus des St. Vincenz Krankenhauses in einen weißen BMW X1 eingebrochen. Der Täter schlug zunächst die Seitenscheibe der Fahrertür ein. Danach entwendete er aus der Seitentasche der Fahrertür unter anderem die Geldbörse des Geschädigten. Darin befanden sich neben Bargeld auch diverse Dokumente sowie Bankkarten des Opfers. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebe versuchen Opferstock zu stehlen, Beselich, Wallfahrtskapelle, Sonntag, 19.05.2019, 07:00 Uhr - 16:30 Uhr,

(hf)Am Sonntag versuchten Unbekannte den Opferstock der Wallfahrtskapelle in Beselich zu stehlen. Nach Auswertung der Spurenlage versuchten der oder die Täter den an einem Balken angeschraubten Opferstock abzureißen. Offensichtlich wurden diese jedoch gestört und verließen unverrichteter Dinge den Tatort. Die Polizei in Limburg sucht nach möglichen Zeugen oder Hinweisgebern, die die Täter bei ihrem Vorhaben gesehen haben könnten. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht nach Parkplatzrempler, Bad Camberg, Limburger Straße, Sonntag, 19.05.2019, 20:30 Uhr - 23:05 Uhr,

(hf)Am Sonntagabend kam es in der Limburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter SEAT Ibiza beschädigt wurde. An der Fahrzeugfront des Ibiza entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

