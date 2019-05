PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Samstag, 18.05.2019

Limburg (ots)

Verkehrsunfallflucht Tatzeit: Samstag, 18.05.2019, 03:00 h Unfallort: Gem. 65555 Limburg-Offheim, Bundesstraße 49, Anschlussstelle Offheim

Ein zunächst nicht bekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem PKW Ford in den frühen Morgenstunden die B 49 in der Gemarkung Limburg aus Richtung Weilburg her kommend. Ein LKW Fahrer beobachtete dann, wie der Ford kurz vor der Ausfahrt bei Offheim nach links ausbrach und mit der Mittelleitplanke kollidierte. Dort wurde der Ford abgewiesen und kreuzte dann die Fahrbahn unmittelbar vor dem nachfolgenden LKW. Eher unkontrolliert wurde der Ford in die Ausfahrtspur nach Offheim hineingesteuert. Hier kam der Ford dann nach rechts hin von der Fahrbahn ab. Auf mehreren Metern wurde der angrenzende Grünstreifen durchfahren, wobei es zu Folgekollisionen mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild kam. Ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Ford zunächst unerkannt über die Kapellenstraße in Richtung Limburg-Offheim. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde an der Kollisionsstelle an der Ausfahrt nach Offheim das vordere amtliche Kennzeichen des unfallflüchtigen PKW aufgefunden. Ermittlungen an der nun über das Kennzeichenschild bekannt gewordenen Halteradresse in Limburg verliefen zunächst ergebnislos. Dort konnten weder der Ford mit Unfallschaden noch der Fahrzeugführer angetroffen werden. Wenig später wurde dann eine Streife der Polizei Limburg fündig und ermittelte den unfallbeschädigten Ford auf einem Stellplatz bei einem Autohaus in Offheim. Bei der erneuten Abklärung der Halteranschrift gelang es nun auch den dort mittlerweile heimgekehrten, verantwortlichen Fahrer festzustellen. Da der Fahrer merklich alkoholisiert war, erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle, die Anordnung der Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. An der Mittelleitplanke, Verkehrsschild und Leitpfosten entstand ein Gesamtschaden in Höhe rund 3000,00 EUR. Der Schaden am PKW Ford wird in ähnlicher Höhe beziffert.

Sachbeschädigung an Briefkasten Ort: Villmar, Apotheke in der Ferdinand-Dirichs-Straße Zeit: Donnerstag 16.05.2019, 12:00 bis Freitag, 17.05.2019, 07:50 Zu Beginn des Geschäftsbetriebes in der Lahn-Apotheke wurde der Aufbruch des zur Apotheke gehörenden Briefkastens festgestellt. Post befand sich nicht im dem Briefkasten, vielleicht hatten es der/die unbekannten Täter auf Rezepte abgesehen. Der Sachschaden beträgt ca. 50.- EUR.

Polizeieinsatz anlässlich Weinfest in Weilburg Ort: Weilburg, Innenstadt Zeit: Freitag/Samstag, zw. 00:30 und 01:30 Wegen einer angeblich größeren Schlägerei unter ca. zehn Personen wurde die Weilburger Polizei zum Weinfest gerufen. Die Lage hatte sich aber bis zum Eintreffen der Polizei beruhigt, es waren keine Schlägerei oder Verletzten feststellbar. Da die Innenstadt aber von etlichen angetrunkenen Personen bevölkert war, verblieben Streifen der Polizeistation Weilburg und Limburg noch dort. Im weiteren Verlauf wurde ein alkoholisierter Pkw-Fahrer angetroffen, der die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Gegen 01:30 Uhr stellte eine Streife ein sich heftig streitendes Paar fest. Als die Personalien der Personen festgestellt und die Streitereien unterbunden werden sollten, beleidigte die Frau die anwesenden Polizeibeamten mit 'Arschloch' und 'Bullenschwein' und schlug weiter nach einem der Beamten. Der Schlag konnte abgewehrt werden, es kam nicht zu Verletzungen. Die Frau, 21 Jahre alt und aus Runkel, musst sich nun wegen Widerstandes und Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten verantworten.

