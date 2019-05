PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für die Region Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

1. Achtung falsche Polizisten am Telefon, Limburg, Gutenbergring, Grüner Weg Dienstag, 21.05.2019, (hf)Im Verlauf des Dienstages haben in Limburg erneut falsche Polizeibeamte den Versuch unternommen, Beute bei älteren Menschen zu machen. Die Täter meldeten sich telefonisch bei mehreren Geschädigten und forderten diese auf, aus 'Sicherheitsgründen' eine größere Summe Bargeld von ihrem Bankkonto abzuheben und dieses für weitere polizeiliche Überprüfungen bereitzuhalten. In den festgestellten Fällen wurden die Angerufenen jedoch misstrauisch und beendeten die Gespräche. Richtig so! Denn einfach aufzulegen ist die beste Maßnahme, um solche Betrüger loszuwerden. Lassen Sie sich daher niemals auf Gespräche ein, vor allem dann nicht, wenn der Anrufer nach Bargeld oder anderen Wertsachen fragt. Sollten Sie unsicher sein, weihen Sie eine Person ihres Vertrauens ein oder rufen Sie die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Benutzen Sie dabei allerdings niemals die Rückruftaste, denn auch für diesen Fall gibt es technische Vorrichtungen und Sie landen wieder bei den Betrügern. Weitere Informationen zum Thema Trickbetrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Unfallflucht in Elz, Elz, Limburger Straße, Dienstag, 21.05.2019, 12:50 Uhr - 13:00 Uhr, (hf)Es werden Zeugen gesucht für eine Verkehrsunfallflucht, die sich am gestrigen Dienstag in Elz ereignete. Ein blauer Skoda parkte zwischen 12:50 Uhr und 13:00 Uhr am Fahrbahnrand in der Limburger Straße vor einem Imbiss, als ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrzeug zusammenstieß und erheblichen Sachschaden verursachte. Dabei wurde der Stoßfänger sowie das Seitenteil vorne links beschädigt. Ohne seinen/ihren Pflichten als Beteiligte/r eines Verkehrsunfalles nachzukommen, flüchtete der/die Autofahrer/in von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell